AI की लहर से पीछे छूट रहा भारत, नीरव सेठ ने दी चेतावनी 

IT शेयरों में तेजी से सावधान रहने को कहा

सेठ इन चुनौतियों से निकलने के लिए उन कंपनियों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जिनकी कमाई में कम से कम 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही हो।

वह साथ ही आगाह करते हैं कि IT शेयरों में अचानक आई तेजी देखकर बहुत उत्साहित न हों क्योंकि AI की वजह से कोडिंग की नौकरियों में बदलाव जैसी गहरी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।