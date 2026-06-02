AI की लहर से पीछे छूट रहा भारत, नीरव सेठ ने दी चेतावनी
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एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नीरव सेठ का मानना है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बड़ी लहर से पीछे छूट रहा है।
उनका कहना है कि हम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। इसी वजह से विदेशी निवेशक दूसरे देशों में AI से जुड़े अवसरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
IT शेयरों में तेजी से सावधान रहने को कहा
सेठ इन चुनौतियों से निकलने के लिए उन कंपनियों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जिनकी कमाई में कम से कम 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही हो।
वह साथ ही आगाह करते हैं कि IT शेयरों में अचानक आई तेजी देखकर बहुत उत्साहित न हों क्योंकि AI की वजह से कोडिंग की नौकरियों में बदलाव जैसी गहरी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।