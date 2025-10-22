सत्य नडेला की कमाई में वित्त वर्ष 2025 में 22 फीसदी का इजाफा हुआ है (तस्वीर: एक्स/@willdepue)

सत्य नडेला की कमाई में हुआ 22 फीसदी का इजाफा, जानिए कितनी हुई

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला की वेतन से कमाई 22 फीसदी बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.65 करोड़ डॉलर (करीब 846 करोड़ रुपये) हो गई है। यह पिछले वित्त वर्ष की कमाई से ज्यादा है। 10 साल पहले कंपनी में प्रमुख का पदभार संभालने के बाद से उनकी सबसे अधिक कमाई है। बोर्ड ने इस वेतन वृद्धि का श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक में कंपनी की प्रगति को दिया है।