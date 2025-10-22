सत्य नडेला की कमाई में हुआ 22 फीसदी का इजाफा, जानिए कितनी हुई
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला की वेतन से कमाई 22 फीसदी बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.65 करोड़ डॉलर (करीब 846 करोड़ रुपये) हो गई है। यह पिछले वित्त वर्ष की कमाई से ज्यादा है। 10 साल पहले कंपनी में प्रमुख का पदभार संभालने के बाद से उनकी सबसे अधिक कमाई है। बोर्ड ने इस वेतन वृद्धि का श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक में कंपनी की प्रगति को दिया है।
बयान
बोर्ड ने बताई यह वजह
ब्लूमबर्ग ने शेयरधारकों को भेजे गए नोट का हवाला देते हुए बताया, "परिणाम दर्शाते हैं कि सत्य नडेला और उनकी नेतृत्व टीम ने इस पीढ़ीगत प्रौद्योगिकी बदलाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट को स्पष्ट रूप से AI के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाया है।" मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) एमी हूड का वेतन 2.95 करोड़ डॉलर (258 करोड़ रुपये) और वाणिज्यिक प्रमुख जडसन अल्थॉफ का 2.82 करोड़ डॉलर (247 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया है।
वित्त वर्ष 2024
वित्त वर्ष 2024 में इतनी हुई थी कमाई
पिछले वित्त वर्ष में नडेला का वेतन पैकेज 63 फीसदी बढ़कर 7.91 करोड़ डॉलर (694 करोड़ रुपये) हो गया। वे 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के वेतन पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 7.1 करोड़ डॉलर (करीब 622 करोड़ रुपये) मूल्य के स्टॉक पुरस्कार से मिला था। इसके अलावा 52 लाख डॉलर (45.62 करोड़ रुपये) गैर-इक्विटी प्रोत्साहन योजना से और 1.69 लाख डॉलर (1.48 करोड़ रुपये) अन्य सभी मुआवजाें से आए।