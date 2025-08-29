माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले 2 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 2 अन्य कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाला था, जिससे यह संख्या अब 4 हो गई है। एक मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की इमारत में घुसकर अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के कार्यालय से लाइव स्ट्रीमिंग की थी। जरादत ने पहले कंपनी को ईमेल भेजकर कहा था कि एक फिलिस्तीनी कर्मचारी के तौर पर उनके साथ किए जा रहे व्यवहार से वह परेशान हैं।

अन्य बातें और कंपनी का रुख

'नो एज्योर फॉर अपार्थाइड' समूह पूरे साल सक्रिय रहा और कई मौकों पर अधिकारियों की प्रस्तुतियों को बाधित कर चुका है। इस समूह ने हाल ही में मुख्यालय के चौक पर कब्जा करने की कोशिश की और माइक्रोसॉफ्ट के चिन्ह पर लाल रंग पोता, जिसमें 18 लोग गिरफ्तार हुए थे। मंगलवार को भी प्रदर्शनकारी स्मिथ के कार्यालय में पहुंचे। इसके बाद स्मिथ ने कहा कि कंपनी एज्योर के दुरुपयोग की जांच कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का तरीका गलत है।