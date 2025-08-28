पहली बार भर रहे हैं क्रेडिट कार्ड बिल? जानिए किन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
क्रेडिट कार्ड का पहला बिल नए यूजर के लिए एक नया वित्तीय शुरुआत होता है। यह आपके खर्च करने के तरीके और पैसों को संभालने की आदत का एक तरह का आईना होता है। इसमें 2 जरूरी तारीखें (स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट) होती हैं। ड्यू डेट के भीतर पेमेंट करने पर आप ब्याज और पेनाल्टी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं पहली बार क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए।
#1
लेन-देन और न्यूनतम देय राशि समझें
बिल में दर्ज हर खरीदारी, नकद निकासी और भुगतान को ध्यान से जांचना जरूरी है, ताकि किसी गलती या अनजाने शुल्क को तुरंत पहचाना जा सके। इसके साथ ही, न्यूनतम देय और कुल देय राशि का फर्क समझना जरूरी है। केवल न्यूनतम राशि चुकाने से अकाउंट तो सक्रिय रहता है, लेकिन बाकी बचे पैसे पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यह ब्याज समय के साथ काफी बढ़ सकता है, इसलिए पूरा भुगतान करना ही बेहतर है।
#2
शुल्क और रिवॉर्ड्स पर रखें नजर
पहले बिल में वार्षिक शुल्क, लेट पेमेंट चार्ज या कैश निकासी शुल्क जैसे अतिरिक्त खर्च शामिल हो सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखना जरूरी है, ताकि भविष्य में इनसे बचा जा सके। वहीं, बिल में आपके अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक की जानकारी भी मिलती है। यह जानना जरूरी है कि आपके खर्च से क्या फायदा हो रहा है और पॉइंट सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं। इससे भविष्य के खर्च की योजना बेहतर बन सकती है।
#3
पहली बार बिल भरने वालों के लिए सुझाव
अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने खर्च की आदतों को परखें और देखें कि पैसा किन चीजों पर सबसे ज्यादा जा रहा है। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग या बाहर खाने पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? क्या ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जिनसे बचा जा सकता है? शुरू से ही बिल को बजट के साधन की तरह इस्तेमाल करने से आप कर्ज से बचेंगे।