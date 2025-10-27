माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट पर ग्राहकों को गुमराह करने का लगा आरोप, लग सकता है जुर्माना

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा नियामक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंस कोपायलट के लिए भुगतान करने में ग्राहकों को गुमराह करने पर माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इसमें तकनीकी दिग्गज पर आरोप लगाया गया है कि उसने कोपायलट को शामिल करने के बाद ग्राहकों को उच्च कीमत वाली माइक्रोसॉफ्ट 365 स्कीम्स खरीदने के लिए गुमराह किया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (ACCC) के अनुसार, अक्टूबर 2024 से कंपनी ने लगभग 27 लाख ग्राहकों को भ्रमित किया है।