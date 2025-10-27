एक्सेल और प्रोसस भारतीय स्टार्टअप्स में करेंगी निवेश, दोनों के बीच हुई साझेदारी 

इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां ऑटोमेशन, ऊर्जा परिवर्तन, इंटरनेट सर्विसेज और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सिस्टम आधारित चुनौतियों का समाधान करने वाले स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगी। यह गठबंधन एक्सेल के शुरुआती चरण के संस्थापक कार्यक्रम एटम्स एक्स का विस्तार करती है, जिसे जुलाई में सिस्टम-संचालित समस्याओं पर काम करने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोसस ने भी प्रत्येक कंपनी में एक्सेल के बराबर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

बयान

पहल को लेकर क्या कहा?

एक्सेल के पार्टनर प्रतीक अग्रवाल ने टेकक्रंच से बातचीत में कहा, "अब समय आ गया है कि भारतीय स्टार्टअप ऐसे मॉडल तैयार करें, जो भारत को एक विकसित देश बनने की दिशा में छलांग लगाने में मदद करें।" उन्होंने आगे कहा कि स्टार्टअप अक्सर पर्याप्त प्रारंभिक पूंजी जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रगति करने में लंबा समय लगता है और इससे पहले भारी गिरावट का जोखिम होता है। हम सही समय पर अधिक प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराएंगे।