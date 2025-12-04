मेटा ने ऐपल के जाने-माने डिजाइनर एलन डाई को अपनी टीम में किया शामिल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे रहने के लिए कई बडी टेक कंपनिया लगातार दूसरे संस्थानो के शीर्ष डिजाइनरो को अपनी टीम में जोड रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अब मेटा ने ऐपल के ह्यूमन इंटरफेस डिजाइन के वाइस प्रेसिडेंट एलन डाई को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। डाई ने सालो तक ऐपल उत्पादों की लुक और फील में बडी भूमिका निभा, और अब वे अपना अनुभव मेटा के लिए इस्तेमाल करेंगे।

काम डाई मेटा में नए डिजाइन स्टूडियो का नेतृत्व करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक, डाई मेटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड्रयू बोसवर्थ के तहत एक नए डिजाइन स्टूडियो का नेतृत्व करेंगे। यह स्टूडियो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI उत्पादो के डिजाइन पर काम करेगा। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बताया है कि इस स्टूडियो में ऐपल के पूर्व डिजाइनर बिली सोरेंटिनो, मेटा इंटरफेस लीड जोशुआ टो और इंडस्ट्रियल तथा मेटावर्स डिजाइन टीमें भी शामिल होंगी, जिससे मेटा के उत्पाद डिजाइन में बडा बदलाव आ सकता है।

जिम्मेदारी ऐपल में डाई की जगह अब इन्हें मिली जिम्मेदारी ऐपल एलन डाई के स्थान पर सीनियर डिजाइनर स्टीफन लेमे को ला रही है, जो 1999 से कंपनी में इंटरफेस डिजाइन पर काम कर रहे हैं। ऐपल की सीक्रेसी के कारण यह बताना मुश्किल होता है कि कौन सा डिजाइनर किस उत्पाद की सफलता के लिए जिम्मेदार रहा। हालांकि, माना जाता है कि डाई ने विजनOS इंटरफेस और लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज जैसे बडे बदलावो में अहम योगदान दिया था, जिससे ऐपल के नए प्लेटफॉर्म को खास पहचान मिली।

