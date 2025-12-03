शेयर बाजार में निवेश की है योजना? कभी न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए निवेश करना जितना जरूरी है, उतना ही समझदारी बरतना भी आवश्यक है। कई बार लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं, जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है। पहली बार यहां पैसा लगाने वाले गलती कर बैठते हैं। आइये जानते हैं पहली बार निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखें, जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं।
रिसर्च
बिना रिसर्च के न करें फैसला
बिना रिसर्च के निवेश: नए निवेशक दूसरों की देखा-देखी या सोशल मीडिया ट्रेंड्स के भरोसे पैसा लगा देते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रॉफिट ग्रोथ, बिजनेस मॉडल और मार्केट ट्रेंड समझे बिना निवेश न करें। भावना में आकर फैसला लेना: डर और लालच जैसी भावना से दूर रहें। कई बार बाजार गिरने के डर से लोग शेयर बेच देते हैं और जब बढ़ता है तो लालच में आकर ज्यादा खरीद लेते हैं। फैसला डेटा और लॉजिक के आधार पर लें।
धैर्य
जल्द न खो दें धैर्य
धैर्य खोना: कई लोग जल्दी मुनाफे के लालच में निवेश कर बैठते हैं और थोड़े नुकसान पर घबरा जाते हैं, जबकि लंबे समय में अच्छे शेयर बेहतर रिटर्न देते हैं। पोर्टफोलियो में विविधता न रखना: कई निवेशक एक ही सेक्टर या 1-2 कंपनियों में ज्यादा पैसा लगा देते हैं। अगर, उस सेक्टर में गिरावट आई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश करें।
लक्ष्य
जरूर तय करें अपना लक्ष्य
लक्ष्य तय न करना: अक्सर निवेशक बिना किसी उद्देश्य के निवेश शुरू कर देते हैं, जबकि हर निवेश का एक मकसद होना चाहिए। अपने हर निवेश को किसी वित्तीय लक्ष्य से जोड़ें, जिससे आप जरूरत पड़ने पर सही निर्णय ले पाएंगे। अपडेट न रहना: बाजार लगातार बदलता रहता है। अगर, आप अपने पोर्टफोलियो को समय-समय पर रिव्यू नहीं करते तो अच्छा निवेश भी नुकसान में जा सकता है। इसलिए, हर 6 महीने या साल में पोर्टफोलियो की समीक्षा करें।