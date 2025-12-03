मीशो का IPO खुलेगा आज, कंपनी ने निवेशकों से ऑर्डर लेना किया शुरू

ई-कॉमर्स कंपनी मीशो आज (3 दिसंबर) अपना IPO लॉन्च करेगी, जिसके जरिए कंपनी लगभग 5,400 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। मीशो ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये तय किया है। यह कंपनी छोटे शहरों के निर्माताओं को कम कीमत वाले प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहकों से जोड़ती है। कंपनी का कहना है कि यह IPO उसके विकास और विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

विवाद एंकर निवेशकों के साथ विवाद की स्थिति IPO लॉन्च से पहले एंकर निवेशकों के बीच थोड़ी विवाद की स्थिति बनी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ बड़े फंड मीशो से नाखुश दिखे, क्योंकि कंपनी ने एंकर बुक का एक बड़ा हिस्सा SBI फंड्स मैनेजमेंट को दे दिया था। विरोध करने वाले फंडों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी, ब्लैकरॉक और बैली गिफोर्ड जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके बावजूद कंपनी ने सफलतापूर्वक एंकर निवेशकों से अच्छी राशि जुटा ली।

प्रतिक्रिया ब्रोकरेज कंपनियों की शुरुआती प्रतिक्रिया ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनियों ने मीशो के IPO को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। SBI सिक्योरिटीज ने कहा कि प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर भी यह IPO लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है। उनका कहना है कि मीशो पिछले 2 सालों से सकारात्मक फ्री कैश फ्लो कमा रही है। बजाज ब्रोकिंग ने भी कहा कि कंपनी का टेक्नोलॉजी पर फोकस और कम खर्च वाली रणनीति उसे आगे और मजबूत बना सकती है।

Advertisement