डेबिट कार्ड पर मिलता है फ्री जीवन बीमा, जानिए कैसे करें क्लेम
क्या है खबर?
खाता खुलवाते समय हर बैंक की ओर से ग्राहकों को डेबिट कार्ड दिया जाता है। यह ATM से नकदी निकासी के साथ-साथ डिजिटल भुगतान में भी उपयोगी होता है। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि इस कार्ड पर बैंकों की ओर से जीवन बीमा कवर दिया जाता है। कार्डधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवारजन क्लेम भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। आइये जानते हैं कार्ड पर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं।
शर्तें
कुछ शर्तों का पालना करना जरूरी
डेबिट कार्ड पर मिलने वाले क्लेम का फायदा उठाने के लिए आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आपको बैंक की ओर से दी गई एक निश्चित अवधि में निर्धारित राशि के बिलों का भुगतान करना जरूरी होता है। इससे कार्ड पर मिल रहा नि:शुल्क जीवन बीमा एक्टिव रहता है। इसके बिना आप क्लेम के लिए पात्र नहीं होते हैं। हर बैंक का बीमा कवर अलग-अलग होता है, जो 2 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
आवेदन
ऐसे करना होगा क्लेम के लिए आवेदन
कार्डधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक में जाकर इसकी जानकारी देनी होती है। एक निश्चित समय में ही इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अन्यथा आप क्लेम से वंचित रह सकते हैं। क्लेम करने के लिए आपके पास कार्डधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दस्तावेज जरूरी है। अगर, कार्डधारक की मौत किसी दुर्घटना में हुई है तो उससे संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राथमिकी भी देनी होगी।