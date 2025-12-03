डेबिट कार्ड पर फ्री जीवन बीमा कवर मिलता है

डेबिट कार्ड पर मिलता है फ्री जीवन बीमा, जानिए कैसे करें क्लेम

क्या है खबर?

खाता खुलवाते समय हर बैंक की ओर से ग्राहकों को डेबिट कार्ड दिया जाता है। यह ATM से नकदी निकासी के साथ-साथ डिजिटल भुगतान में भी उपयोगी होता है। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि इस कार्ड पर बैंकों की ओर से जीवन बीमा कवर दिया जाता है। कार्डधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवारजन क्लेम भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। आइये जानते हैं कार्ड पर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं।