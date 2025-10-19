धनतेरस पर बिका 60,000 करोड़ रुपये का सोना-चांदी, जानिए कितनी हुई कुल बिक्री 

इस साल धनतेरस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने खरीदारी में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस मौके पर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें सोने-चांदी की खरीद ने अहम भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) के मुताबिक, सोने-चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपए की रही, जो पिछले साल से 25 फीसदी ज्यादा है। यह बढ़ोतरी तब है, जब सोने की कीमत 1.30 लाख रुपये/10 ग्राम और चांदी की 1.80 लाख रुपये/ किलोग्राम तक पहुंच गई।

बढ़ोतरी दिल्ली में कितना बिका सोना-चांदी? अखिल भारतीय ज्वैलर्स एवं स्वर्णकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा, "पिछले 2 दिनों में आभूषण बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ देखी गई है।" इस बार धनतेरस पर चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जो पिछले साल के 98,000 रुपये/किलोग्राम की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत बढ़कर 1.80 लाख रुपये/किलोग्राम हो गई है। अरोड़ा के अनुसार, अकेले दिल्ली में ही धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई।

चांदी चांदी की बिक्री में हुई बढ़ोतरी CAIT ने कहा कि सुरक्षित निवेश के लिए सर्राफा बाजारों में उमड़े उपभोक्ताओं के कारण धनतेरस पर चांदी की मांग मजबूत रही। PTI ने अन्य आभूषण संस्था के हवाले से बताया कि सोने की ऊंची कीमतों के कारण चांदी की मांग में वृद्धि हुई और बिक्री के मामले में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया। चांदी के सिक्कों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की तुलना में 35-40 प्रतिशत की बढ़त हासिल हुई है।

सोना सोने की बिक्री में आई गिरावट रोकड़े के अनुसार, धनतेरस 2025 में सोने की बिक्री में कुल मिलाकर लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट हुई। पिछले साल धनतेरस की तुलना में सोने की कीमत 63 प्रतिशत बढ़कर 1.32 लाख रुपये/10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं, लेकिन मुनाफावसूली के कारण कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई। दिल्ली में शनिवार को सोने की कीमत 1.34 लाख से घटकर 1.32 लाख रुपये/10 ग्राम हो गई, जबकि मुंबई में 1.30 लाख से घटकर 1.28 लाख रुपये/10 ग्राम हो गई।