एयर इंडिया पर नमस्ते वर्ल्ड सेल में कैसे बुक करें सस्ता टिकट? ये भी मिलेंगे फायदे 

एयर इंडिया ने अपने नए प्रमोशनल ऑफर के तहत नमस्ते वर्ल्ड सेल की शुरुआत की है। इसके तहत यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के किराए में रियायती दी जा रही है। इस ऑफर के तहत सभी सुविधाओं सहित एकतरफा घरेलू किराया 1,499 रुपये से शुरू होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय आने-जाने का किराया 12,310 रुपये से शुरू होता है। सेल के दौरान वेबसाइट या मोबाइल ऐप से सीधे बुकिंग करने वाले यात्रियों से कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बुकिंग कैसे और कब कर सकते हैं टिकट बुक? यह सेल 15 अगस्त को रात 11:59 बजे तक बुकिंग के लिए खुली है और इस प्रमोशन के तहत बुक किए गए टिकट 31 मार्च, 2026 तक यात्रा के लिए मान्य होंगे। 10 अगस्त को बुकिंग केवल एयर इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध है। अगले दिन से यह सेल हवाई अड्डे के टिकट कार्यालयों, ग्राहक सेवा केंद्रों और अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स सहित सभी बिक्री चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगी।

छूट इस तरह मिलेगी अतिरिक्त छूट प्रोमो कोड FLYAI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त प्रमोशनल छूट भी मिलेगी, जिससे प्रति यात्री 1,000 रुपये तक की बचत होगी। वीजा कार्ड से भुगतान करने पर प्रति यात्री 2,500 रुपये तक की छूट मिलती है। इसके लिए कोड VISAFLY का उपयोग करना होगा। वीजा कार्डधारक घरेलू एकतरफा किराए पर 250 रुपये और घरेलू राउंड ट्रिप पर 500 रुपये, अंतरराष्ट्रीय एकतरफा किराए पर 1,500 रुपये और अंतरराष्ट्रीय राउंड ट्रिप बुकिंग पर 2,500 रुपये तक की छूट मिलेगी।