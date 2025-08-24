8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुआ इजाफा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा मुनाफा 

LOADING...
पिछले सप्ताह 8 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में वृद्धि हुई है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 24, 2025
01:15 pm
क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 1.72 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक लाभ के साथ शीर्ष पर रही, जो घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुझान के अनुरूप था। दूसरी तरफ HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मूल्यांकन में गिरावट आई है। शेयर बाजार की बात करें तो पिछले सप्ताह BSE बेंचमार्क 709.19 अंक या 0.87 प्रतिशत का उछल दर्ज हुआ है।

बढ़त 

इन कंपनियों को हुआ फायदा 

सबसे ज्यादा फायदा पाने वाली कंपनियां देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 48,107 करोड़ की वृद्धि की है, जिसके बाद इसका मूल्यांकन 19.07 लाख करोड़ रुपये हो गया। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूंजीकरण 34,280 करोड़, भारती एयरटेल का 33,899 करोड़ और बजाज फाइनेंस का 20,413 करोड़ रुपये बढ़ा है। इसी प्रकार इंफोसिस का पूंजीकरण 16,693 करोड़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 11,487.42 करोड़, ICICI बैंक का 6,443 करोड़ और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 822.25 करोड़ रुपये बढ़ा है।

नुकसान 

इनको हुआ पूंजीकरण में घाटा 

बाजार पूंजीकरण में गिरावट की बात करें तो HDFC बैंक का 20,040 करोड़ रुपये घटकर 15.08 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का बाजार मूल्यांकन 9,784 करोड़ रुपये घटकर 7.53 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब बरकरार रखा। इसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा है।