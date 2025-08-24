8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुआ इजाफा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा मुनाफा 

पिछले सप्ताह 8 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में वृद्धि हुई है

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 1.72 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक लाभ के साथ शीर्ष पर रही, जो घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुझान के अनुरूप था। दूसरी तरफ HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मूल्यांकन में गिरावट आई है। शेयर बाजार की बात करें तो पिछले सप्ताह BSE बेंचमार्क 709.19 अंक या 0.87 प्रतिशत का उछल दर्ज हुआ है।