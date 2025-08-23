अडाणी पोर्ट्स केरल में 600 करोड़ रुपये का लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने जा रही है (तस्वीर: एक्स/@AskLipun)

अडाणी पोर्ट्स ने केरल में रखी नए लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव, 600 करोड़ रुपये होंगे खर्च

क्या है खबर?

अडाणी समूह ने केरल के कलामस्सेरी में एक नए लॉजिस्टिक्स पार्क पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये है और इसे 70 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि इस पहल से राज्य में लगभग 1,500 नौकरियां पैदा होंगी। यह परियोजना 'केरल में निवेश करें' पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।