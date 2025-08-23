अडाणी पोर्ट्स ने केरल में रखी नए लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव, 600 करोड़ रुपये होंगे खर्च
क्या है खबर?
अडाणी समूह ने केरल के कलामस्सेरी में एक नए लॉजिस्टिक्स पार्क पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये है और इसे 70 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि इस पहल से राज्य में लगभग 1,500 नौकरियां पैदा होंगी। यह परियोजना 'केरल में निवेश करें' पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।
सुविधा
व्यापार बढ़ाने में सहायक होगा यह पार्क
अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के पूर्णकालिक निदेशक और CEO अश्विनी गुप्ता ने कहा कि यह नया पार्क वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह हवाई, समुद्री और जमीनी क्षेत्रों को EV चार्जिंग स्टेशनों और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स तकनीकों से जोड़ेगा। यह सुविधा APSEZ के भारतभर में 21 पार्कों के विस्तारित नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे जल्द ही 30 तक पहुंचाने की योजना है। यह केरल के व्यापार क्षमताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
लागत
परिवहन लागत में आएगी कमी
इसे परिवहन लागत को कम करने, समय पर परिचालन को सक्षम करने और ई-कॉमर्स, FMCG/FMCD, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और खुदरा सहित प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। नए लॉजिस्टिक्स पार्क के निकट स्थित विझिंजम बंदरगाह अपने संचालन के पहले साल में ही 10 लाख कंटेनरों का संचालन करेगा। कोच्चि में बनने वाले इस लॉजिस्टिक्स पार्क में गेट एंट्री से लेकर इनवॉइसिंग तक संपूर्ण कार्य डिजिटल होगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।