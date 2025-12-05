मार्क जुकरबर्ग मेटा के मेटावर्स प्रोजेक्ट के खर्च में करेंगे बड़ी कटौती, जानिए क्या है वजह

मेटा प्लेटफॉर्म्स के CEO मार्क जुकरबर्ग अगले साल अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट में लगभग 30 प्रतिशत तक खर्च घटाने पर विचार कर रहे हैं। इस कटौती का असर मेटा होराइजन वर्ल्ड्स और क्वेस्ट VR यूनिट जैसे प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। कंपनी की मीटिंग्स में यह भी चर्चा हुई है कि जरूरत पड़ने पर जनवरी में सीमित छंटनी की जा सकती है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और समीक्षा अभी जारी है।

वजह खर्च घटाने की वजह क्या है? रिपोर्ट के अनुसार, मेटावर्स ग्रुप को 2021 से अब तक 70 अरब डॉलर (लगभग 6,300 अरब रुपये) से ज्यादा का नुकसान हुआ है और कंपनी को उम्मीद के मुकाबले इंडस्ट्री में वैसी प्रतियोगिता और समर्थन नहीं मिला। इसी कारण मेटावर्स में भारी खर्च जारी रखना मुश्किल हो रहा है। मेटा ने बताया कि मेटावर्स से हटाई गई राशि को अब AI ग्लास और वियरेबल डिवाइसेस जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाएगा, जहां कंपनी को ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं।

मुश्किल निवेशकों की नाराजगी और प्राइवेसी मुद्दों ने मुश्किल बढ़ाई मेटावर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही निवेशक इसकी आलोचना करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पैसा खर्च करने वाला लेकिन कम फायदा देने वाला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा, वर्चुअल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी कई सवाल उठे, जिससे कंपनी पर और दबाव बढ़ा। इन सबके बीच मेटा के शेयरों में थोड़ी बढ़त जरूर दिखी, लेकिन मेटावर्स को लेकर भरोसा लगातार कमजोर ही होता गया है।

