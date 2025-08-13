सरकार LIC में अपनी 2.5-3 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है

LIC में अगले 2 सप्ताह में शुरू होगी विनिवेश प्रक्रिया, जानिए कितनी हिस्सेदारी बेचेगी

क्या है खबर?

केंद्र सरकार अगले 2 सप्ताह में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रक्रिया के माध्यम से LIC में अपनी कुल इक्विटी का 2.5-3 फीसदी हिस्सा बेचने पर विचार कर सकती है। इसके माध्यम से वह 14,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है। यह कदम बहु-चरणीय हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत है।