LIC में अगले 2 सप्ताह में शुरू होगी विनिवेश प्रक्रिया, जानिए कितनी हिस्सेदारी बेचेगी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार अगले 2 सप्ताह में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रक्रिया के माध्यम से LIC में अपनी कुल इक्विटी का 2.5-3 फीसदी हिस्सा बेचने पर विचार कर सकती है। इसके माध्यम से वह 14,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है। यह कदम बहु-चरणीय हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत है।
निर्धारण
कैसे होगा मूल्य का निर्धारण?
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, OFS प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार LIC के OFS के लिए रुचि का आकलन करने और मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए अगले 2 सप्ताह में निवेशक रोड शो आयोजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण पर अंतिम निर्णय निवेशकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद ही लिए जाने की उम्मीद है।
आवश्यकता
इस कारण जरूरी है हिस्सेदारी बेचना
जून तिमाही के अंत में सरकार के पास LIC में 96.5 फीसदी हिस्सेदारी थी और मई 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के समय उसने अपनी कुल इक्विटी का 3.5 फीसदी हिस्सा बेच दिया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने दिग्गज बीमा कंपनी को न्यूनतम 10 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3 साल का विस्तार दिया। अब इस समय सीमा को 16 मई, 2027 तक बढ़ दिया है।