KPMG ने अपनी रिपोर्ट ली वापस, AI से किए गए थे फर्जी दावे 

संगठन ने किया दावों का खंडन

UBS ने AI के उपयोग से जुड़े दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, वहीं स्विस फेडरल रेलवे ने कहा कि ट्रैवल प्लानिंग वाला उदाहरण सही नहीं है।

TfL ने अपने बारे में किए गए उल्लेख को गुमराह करने वाला बताया। NHS ग्रेटर मैनचेस्टर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी कहा कि ये बातें उनके असल काम से बिल्कुल मेल नहीं खातीं।

KPMG ने अपनी सफाई में कहा कि उसके कर्मचारियों ने शायद AI के इस्तेमाल से जुड़ी अपनी अंदरूनी नीतियों का उल्लंघन किया होगा। साथ ही, उसने इंसानी निगरानी की अहमियत पर भी जोर दिया। इस पूरे मामले के बाद KPMG इंटरनेशनल ने रिपोर्ट को वापस ले लिया है और मामले की अंदरूनी जांच शुरू कर दी है।