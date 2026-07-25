केल्ट्रॉन ने लॉन्च किया नया डिजिटल हियरिंग एड श्रवण
केल्ट्रॉन ने कोझिकोड में अपना नया डिजिटल हियरिंग एड 'श्रवण' लॉन्च किया है। इसकी कीमत 8,000 रुपये रखी गई है, जो बाजार में मिलने वाले 25,000 रुपये या उससे ज्यादा वाले हियरिंग एड्स के मुकाबले बहुत कम है।
एक करोड़ रुपये का निवेश मिला
केल्ट्रॉन की मूडडी यूनिट हर साल 30,000 'श्रवण' डिवाइस बना सकती है। इसके साथ ही, पूरे केरलम में इन डिवाइस की मरम्मत कम कीमत पर कराने की सुविधा भी मिलेगी।
एक करोड़ रुपये का नया बजट मिलने से इस जगह को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जल्द ही यहां एक 13 एकड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स विलेज तैयार होगा, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मोटर चालित व्हीलचेयर जैसे और भी हेल्थकेयर गैजेट्स बनाए जाएंगे।
यहां कर्मचारियों की संख्या 3 गुना बढ़ाने की योजना है। साथ ही, युवाओं को उद्योग की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने में भी मदद की जाएगी।
विधायक के प्रवीणकुमार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट यहां के लोगों के लिए असली मौके पैदा करेगा और स्थानीय तकनीकी प्रतिभाओं को भी मजबूती देगा।