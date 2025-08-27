IPO में निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, फायदे में रहेंगे 

शेयर बाजार में हर सप्ताह कई कंपनियां अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) की पेशकश कर निवेशकों को कमाई का मौका दे रही हैं। कई विकल्पों के बीच निवेशकों के लिए यह चयन करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से अच्छा रिटर्न पाने के लिए किस कंपनी के IPO में पैसा डालना सही होगा। अगर, निर्णय गलत हुआ तो आप घाटे में भी जा सकते हैं। आइये जानते हैं IPO में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें।

वित्तिय स्थिति कंपनी की वित्तीय स्थिति IPO में निवेश करने से पहले जारीकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता करना जरूरी होता है। इसके साथ ही यह भी देखें कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। उसने कितना लाभ कमाया है, कितना राजस्व अर्जित किया है और कितना पैसा उधार लिया है। यह जानकारी आपको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में मिल जाएगी। आपको IPO तभी सब्सक्राइब करना चाहिए, जब जारीकर्ता कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत लगे।

प्रमोटर कितने दमदार हैं कंपनी में प्रमोटर? किसी भी कंपनी के प्रमोटर और प्रबंधन टीम के बारे में पता होना भी आपको सही विकल्प चुनने में मदद करता है। ये वे लोग हैं, जो कंपनी चलाते हैं और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णय लेते हैं। जिन कंपनियों के पास मजबूत और अनुभवी प्रमोटर होते हैं, उनमें आमतौर पर विकास क्षमता होती है। ऐसी कंपनियों के शेयर समय के साथ काफी बढ़त हासिल कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है।

ताकत-जोखिम कैसी है कंपनी की ताकत और जोखिम? ताकत और जोखिम की स्थिति: किसी कंपनी के IPO में निवेश करने से पहले उसका ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे (SWOT) का पता होनाा बहुत जरूरी है। DRHP दस्तावेजों में इसक उल्लेख होता है। अगर, ताकत संभावित जोखिमों से ज्यादा है तो आप बोली लगा सकते हैं। मूल्यांकन: यह उस कीमत पर निर्भर करता है, जिस पर पहली बार निवेशकों को शेयर जारी किए जाते हैं। अगर, किसी कंपनी का IPO ओवरवैल्यूड लगता है तो उसमें निवेश करने से बचें।