महाराष्ट्र में निजी कंपनियों के कर्मचारियों के कार्य घंटे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है (तस्वीर: पिक्साबे)

महाराष्ट्र में निजी कंपनियों में काम के घंटे बढ़ाने की योजना, जानिए कितना होगा इजाफा

क्या है खबर?

महाराष्ट्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य समय को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा, जो राज्य में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यवसायों में काम के घंटों को नियंत्रित करता है। इसको लेकर राज्य के श्रम विभाग ने मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।