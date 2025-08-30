कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध पर सरकार से जवाब मांगा है (तस्वीर: फ्रीपिक)

कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध पर सरकार को दिया नोटिस, मांगा जवाब

क्या है खबर?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर अंतरिम राहत देने पर फैसला करेगी, वहीं केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक कानून को लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया है।