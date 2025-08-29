अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

ट्रंप टैरिफ का असर, डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:45 pm Aug 29, 202504:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय रुपया आज 64 पैसे की गिरावट के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर 88.2 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। फरवरी में इसका पिछला रिकॉर्ड 87.95 रुपये था। कारोबारियों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हल्की डॉलर बिकवाली से दिन में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन रुपया 88 के आसपास ही बना रहा। 2025 में अब तक रुपया करीब 3 प्रतिशत कमजोर हो चुका है और एशिया की सबसे खराब मुद्रा साबित हुआ है।