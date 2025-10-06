टिम कुक अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे

टिम कुक के बाद ऐपल के इस अधिकारी के CEO बनने की है सबसे अधिक संभावना

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:05 pm Oct 06, 202505:05 pm

क्या है खबर?

ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि वह 75 वर्ष का होने के बाद CEO पद छोड़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस उनके सबसे बड़े उत्तराधिकारी दावेदार हैं। कुक के COO जॉन विलियम्स ने दैनिक कामकाज सबीह खान को सौंप दिया है और अब वह अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं।