टिम कुक के बाद ऐपल के इस अधिकारी के CEO बनने की है सबसे अधिक संभावना
क्या है खबर?
ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि वह 75 वर्ष का होने के बाद CEO पद छोड़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस उनके सबसे बड़े उत्तराधिकारी दावेदार हैं। कुक के COO जॉन विलियम्स ने दैनिक कामकाज सबीह खान को सौंप दिया है और अब वह अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं।
मौका
टर्नस को CEO बनने का मौका
ब्लूमबर्ग के अनुसार, टर्नस की उम्र 50 वर्ष है, जो कुक के CEO बनने के समय उनकी उम्र के बराबर थी। उन्हें अगले दशक तक CEO बने रहने का अवसर मिल सकता है। ऐपल को अब तकनीकी नेतृत्व की जरूरत है, ताकि AI, मिक्स्ड रियलिटी, स्मार्ट होम और ऑटोनॉमस ड्राइविंग जैसी नई तकनीकों में सफलता मिल सके। टर्नस ने हार्डवेयर से परे उत्पाद रोडमैप और रणनीति तय करने में भी योगदान दिया है।
संभावना
अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव की संभावना
कुक के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बदलाव की भी संभावना है। COO विलियम्स के इस्तीफे के बाद AI प्रमुख जॉन गियानंद्रिया भी पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज प्रमुख जॉनी स्रूजी के रिटायरमेंट की संभावना है। उनके स्थान पर जोंगजियान चेन या श्री संथानम को भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐपल की पर्यावरण और नीति विभाग की प्रमुख लिसा जैक्सन भी इस्तीफा दे सकती हैं।