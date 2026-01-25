जियोहॉटस्टार ने CCI जांच के खिलाफ दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
जियोहॉटस्टार ने केरल के टेलीविजन वितरण बाजार में वर्चस्व के दुरुपयोग और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली कंपनी ने केरल हाई कोर्ट के 3 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CCI की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की अपील पर सुनवाई करेगी।
मामला
क्या है यह मामला?
यह मामला केरल के प्रमुख केबल और टीवी वितरक एशियननेट डिजिटल नेटवर्क की शिकायत से पैदा हुआ है। एशियननेट का आरोप है कि जियोहॉटस्टार कई लोकप्रिय मलयालम मनोरंजन चैनल्स पर नियंत्रण, प्रमुख खेल आयोजनों के प्रसारण अधिकार रखने के कारण राज्य में दबदबा बनाए हुए है। उसने दावा किया कि जियोस्टार ने प्रतिद्वंद्वी केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड (KCCL) को छूट देकर इस स्थिति का दुरुपयोग किया, जबकि अन्य वितरकों को इसी तरह की शर्तें देने से इनकार कर दिया।
आरोप
जियोहॉटस्टार पर क्या लगे हैं आरोप?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नियमों के तहत प्रसारकों को केवल 35 फीसदी तक की छूट देने की अनुमति है और उन्हें गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणाली का पालन करना होगा। एशियननेट ने आरोप लगाया कि जियोहॉटस्टार ने अलग-अलग मार्केटिंग या प्रचार समझौतों के माध्यम से KCCL को 50 फीसदी से अधिक की छूट दी। इस कारण वह सस्ते पैकेज पेश कर ग्राहकों और स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को आकर्षित कर सका, जबकि एशियानेट को अधिक कीमत चुकानी पड़ी।