जियोहॉटस्टार ने CCI जांच के खिलाफ दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार ने केरल के टेलीविजन वितरण बाजार में वर्चस्व के दुरुपयोग और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली कंपनी ने केरल हाई कोर्ट के 3 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CCI की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की अपील पर सुनवाई करेगी।