जिंदल समूह ने शुरू की इलेक्ट्रिक कैब सर्विस ट्रेवेल, कैसे की जा सकती है बुकिंग? 

ट्रेवेल ने MG विंडसर इलेक्ट्रिक कार बेड़े के साथ चुपचाप परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी फिलहाल पूर्व-बुकिंग के जरिए शहर में यात्रा और हवाई अड्डे तक राइड की सुविधा निश्चित कीमतों पर दे रही है। बुकिंग कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है और जल्द ही एंड्रॉयड और iOS ऐप भी लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी आने वाले महीनों में अपने वाहन श्रेणियों का विस्तार करने की योजना बना रही है।

कीमत

पहले से तय होती है राइड की कीमत

कंपनी की वेबसाइट पर बताया है कि वह प्री-बुक ड्राइवर सहित इलेक्ट्रिक कैब सर्विस प्रदान करती है, जिनमें पिकअप का समय और कीमत पहले से तय होती है। ट्रेवेल एक फ्लीट-आधारित मॉडल पर काम करता है, जिसमें वाहन कंपनी के स्वामित्व में होते हैं या उसके परिचालन ढांचे के अनुरूप साझेदारों के माध्यम से संचालित होते हैं। यह सर्विस ऐसे समय शुरू हुई है, जब ब्लूस्मार्ट ने कुछ समय पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस को बंद कर दिया था।