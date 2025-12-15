आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 54 अंक टूटा सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (15 दिसंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 54 अंक की गिरावट के साथ 85,213.36 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19 अंक फिसलकर 26,027.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक मामूली गिरावट के साथ 17,262.70 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज NBCC (इंडिया), IOC और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्रमशः 5.31 फीसदी, 2.98 फीसदी और 2.66 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अंबर इंटरप्राइज और KEI इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 2.65 फीसदी और 2.48 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BSE लिमिटेड, AB कैपिटल, HDFC AMC, वोडाफोन-आइडिया और KPIT टेक क्रमशः 3.15 फीसदी, 3.07 फीसदी, 2.53 फीसदी, 2.49 फीसदी और 2.35 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.92 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।