जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने अमेजन में क्यों घटाई अपनी हिस्सेदारी?
क्या है खबर?
अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने हाल के वर्षों में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अमेजन के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत घटा दी है। अब उनके पास करीब 8.1 करोड़ शेयर बचे हैं, जबकि पहले 13.9 करोड़ शेयर थे। उनकी मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 1,130 अरब रुपये की बताई जा रही है, जो पहले से काफी कम है।
वजह
शेयरों में इतनी बड़ी कमी आने की वजह क्या है?
SEC की हालिया फाइलिंग में बताया गया कि उनकी हिस्सेदारी में आई यह बड़ी गिरावट बिक्री, दान या दोनों कारणों से हो सकती है, लेकिन दस्तावेज में इसे स्पष्ट नहीं किया गया। तलाक के समझौते के कारण अमेजन शेयरों पर वोटिंग अधिकार बेजोस के पास ही रहते हैं, जिन्हें वह हर साल रिपोर्ट करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 2019 से अमेजन का शेयर मूल्य दोगुने से ज्यादा बढ़ चुका है।
योगदान
स्कॉट बड़े पैमाने पर देती रही हैं सामाजिक कार्यों में योगदान
मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे सक्रिय समाजसेवियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने नस्लीय समानता, महिलाओं के अधिकार, जलवायु कार्य और पब्लिक हेल्थ जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर दान किए हैं। सिर्फ 1 साल में ही उन्होंने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को लगभग 720 करोड़ रुपये दिए, जो उनका सबसे बड़ा एकमुश्त दान था। कई नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं ने बताया है कि स्कॉट बिना किसी शर्त के दिए गए दान के कारण बहुत महत्वपूर्ण काम कर पाईं।
मदद
अब तक 2,000 से ज्यादा संस्थाओं को मिली मदद
पिछले 5 सालों में, स्कॉट 2,000 से ज्यादा नॉन-प्रॉफिट संगठनों को 19 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) से अधिक दान कर चुकी हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, आवास और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों के बड़े योगदान शामिल हैं। उन्होंने गर्ल स्काउट्स, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी और UNCF जैसे संगठनों को भी बड़ी सहायता दी है। इतने बड़े दान देने के बावजूद उनकी कुल संपत्ति अब भी करीब 3,100 अरब रुपये से अधिक बनी हुई है।