भारतीय रुपये ने छुआ नया रिकॉर्ड निचला स्तर, डॉलर के मुकाबले 90.43 पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:59 am Dec 04, 202509:59 am

क्या है खबर?

भारतीय रुपये में लगातार गिरावट जारी है और आज (4 दिसंबर) फिर से यह एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में रुपया 31 पैसे लुढ़ककर 90.43 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया, जो अब तक का सबसे कम स्तर है। बुधवार (3 दिसंबर) को भी रुपया 90 का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ चुका था। लगातार गिरावट से आर्थिक हालात पर असर की चिंता बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने का डर भी तेज हो गया है।