जापान में नकद से मिलेगा छुटकारा, 3 दिग्गज बैंक ला रहे स्टेबलकॉइन

फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने किया समर्थन

जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी भी इस पहल का पूरा समर्थन कर रही है। एजेंसी का मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पेमेंट को आधुनिक बनाने में स्टेबलकॉइन एक अहम रास्ता साबित हो सकता है।

यह पहल जापानी येन से जुड़े कॉइन जैसे JPYC के बढ़ते इस्तेमाल और सत्ताधारी दल की एक कमेटी के प्रस्ताव के बाद आई है, जिसमें पूरे एशिया में पेमेंट के लिए स्टेबलकॉइन का उपयोग करने का जिक्र था।

दुनियाभर में, जहां रेगुलेशन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, वहीं जापान का यह कदम उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डिजिटल युग के लिए अपडेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।