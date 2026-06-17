ब्रिटेन की महंगाई 2.8 फीसदी पर स्थिर, सरकार के लक्ष्य से पार निकली 

3.75 फीसदी बनी रह सकती है ब्याज दर

बैंक ऑफ इंग्लैंड फिलहाल ब्याज दरों को 3.75 फीसदी पर ही बनाए रखेगा। इसकी वजह यह है कि महंगाई अभी उस स्तर तक नहीं गिरी है, जिस पर वे इसे देखना चाहते हैं।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और शिपिंग में आई रुकावटों के चलते तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसने परिवहन और ईंधन का खर्च बढ़ा दिया है।

हालांकि, खाने-पीने की चीजों की कीमतों में धीरे-धीरे हुई बढ़ोतरी ने हालात को कुछ हद तक संभाल रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौते से एक अहम शिपिंग रास्ता फिर से खुलने की उम्मीद है। इससे जल्द ही इन मुश्किलों में कमी आ सकती है।