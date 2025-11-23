सेंसेक्स में टाटा मोटर्स की जगह लेगी इंडिगो, जानिए क्या है कारण 

टाटा मोटर्स के 2 अलग-अलग कंपनियों- टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMCV) में विभाजन के कारण सेंसेक्स के घटकों में बदलाव आया है। नवगठित TMPV का बाजार पूंजीकरण इस सूचकांक में फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 30 शेयरों में बने रहने के लिए आवश्यक सीमा से नीचे गिर गया है। बदलाव से इंटरग्लोब देश के पूंजी बाजार में शीर्ष 30 सबसे प्रभावशाली और लिक्विड कंपनियों में शामिल हो जाएगी।

शेयर बाजार

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

इंडिगो के शेयर शुक्रवार को 0.92 फीसदी बढ़कर 5,840.25 रुपये पर बंद हुए, जबकि पिछली बार यह 5,786.85 रुपये पर बंद हुआ था। एयरलाइन कंपनी ने निवेशकों को 5 सालों में 247 फीसदी से अधिक और एक वर्ष में 40 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ TMPV के शेयर 0.69 फीसदी की बढ़त के साथ 362.25 रुपये पर बंद हुए। इस शेयर में एक वर्ष में 24 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।