मेटा की बिजली व्यापार व्यवसाय में उतरने की तैयारी, जानिए क्या है योजना 

कारण

बिजली संयंत्र बनाने में आएगी तेजी

कंपनी की वैश्विक ऊर्जा प्रमुख उर्वी पारेख के अनुसार, मेटा ने निवेशकों और संयंत्र विकासकर्ताओं से यह सुनने के बाद बिजली व्यापार में कदम रखा है कि बहुत कम बिजली खरीदार निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक, दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं देने को तैयार हैं। बिजली व्यापार से कंपनी को और अधिक दीर्घकालिक अनुबंध करने की सुविधा मिलेगी। ज्यादातर बिजली कंपनियां खरीदारों से बिजली खरीदने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना नई बिजली उत्पादन परियोजना की लागत वहन नहीं कर सकतीं।