अमेजन की आगामी 5 सालों में भारत में बड़ा निवेश करने की योजना है

अमेजन भारत में करेगी 3,000 अरब रुपये से अधिक का निवेश, इन क्षेत्राें होगा विस्तार

क्या है खबर?

अमेजन भारत में 2030 तक 35 अरब डॉलर (करीब 3,150 अरब रुपये) से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। इससे दशक के अंत तक उसका कुल निवेश 75 अरब डॉलर (करीब 6,750 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। यह घोषणा इस बात का संकेत है कि उसके लिए भारत एक प्राथमिकता वाला विकास बाजार बना हुआ है, भले ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। वह अपने लॉजिस्टिक्स, क्लाउड और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है।