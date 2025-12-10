अमेजन भारत में करेगी 3,000 अरब रुपये से अधिक का निवेश, इन क्षेत्राें होगा विस्तार
क्या है खबर?
अमेजन भारत में 2030 तक 35 अरब डॉलर (करीब 3,150 अरब रुपये) से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। इससे दशक के अंत तक उसका कुल निवेश 75 अरब डॉलर (करीब 6,750 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। यह घोषणा इस बात का संकेत है कि उसके लिए भारत एक प्राथमिकता वाला विकास बाजार बना हुआ है, भले ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। वह अपने लॉजिस्टिक्स, क्लाउड और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है।
लक्ष्य
क्या है कंपनी का लक्ष्य?
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 2010 से अब तक भारत में लगभग 40 अरब डॉलर (करीब 3,600 अरब रुपये) का निवेश किया है, जिससे उसका लॉजिस्टिक्स, भुगतान, क्लाउड और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। अब 2030 तक अतिरिक्त 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने, प्लेटफॉर्म के जरिए कुल निर्यात को 80 अरब डॉलर (करीब 7,200 अरब रुपये) तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायों और करोड़ों खरीदारों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इनेबल लाभ पहुंचाने की योजना है।
इजाफा
जुलाई की तुलना में बढ़ी निवेश योजना
अमेजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा है "हमने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं।" उन्होंने कहा कि भविष्य में, हम भारत के विकास में उत्प्रेरक बने रहने के लिए उत्साहित हैं। नई घोषणा जुलाई में कंपनी की ओर से 2030 तक 26 अरब डॉलर (करीब 2,340 अरब रुपये) निवेश करने की प्रतिबद्धता से काफी ज्यादा है।