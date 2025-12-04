इंडिगो की 180 उड़ानें रद्द होने से कंपनी के शेयर में 2 प्रतिशत की गिरावट

दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों में एयरलाइन 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर चुकी है, जिसके कारण आज शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। आज अकेले कम से कम 180 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं और बड़े एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था दिखाई दी।

शहर बड़े शहरों में उड़ानें रद्द बेंगलुरु में 73, दिल्ली में लगभग 30 और हैदराबाद में 68 उड़ानें आज रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन का कहना है कि अनदेखी ऑपरेशनल दिक्कतें, तकनीकी समस्याएं, सर्दियों में बदले शेड्यूल और खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। इसके साथ ही, नए क्रू रोस्टर नियम लागू होने से शेड्यूल को संभालना मुश्किल हो गया। एयरलाइन ने परेशानियों पर खेद जताया है।

वजह क्रू की कमी और नए नियमों से स्थिति गंभीर एयरलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्रू की भारी कमी बताई जा रही है। हाल में बदले गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलटों को ज्यादा आराम देना जरूरी हो गया है, जिससे उड़ानों का शेड्यूल लगातार प्रभावित हो रहा है। नई शर्तों के कारण इंडिगो अपने नेटवर्क को समय पर समायोजित नहीं कर पा रही है, और बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

