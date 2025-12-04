LOADING...
इंडिगो की 180 उड़ानें रद्द होने से कंपनी के शेयर में 2 प्रतिशत की गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 04, 2025
01:58 pm
क्या है खबर?

दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों में एयरलाइन 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर चुकी है, जिसके कारण आज शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। आज अकेले कम से कम 180 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं और बड़े एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था दिखाई दी।

 शहर

बड़े शहरों में उड़ानें रद्द 

बेंगलुरु में 73, दिल्ली में लगभग 30 और हैदराबाद में 68 उड़ानें आज रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन का कहना है कि अनदेखी ऑपरेशनल दिक्कतें, तकनीकी समस्याएं, सर्दियों में बदले शेड्यूल और खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। इसके साथ ही, नए क्रू रोस्टर नियम लागू होने से शेड्यूल को संभालना मुश्किल हो गया। एयरलाइन ने परेशानियों पर खेद जताया है।

वजह

क्रू की कमी और नए नियमों से स्थिति गंभीर

एयरलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्रू की भारी कमी बताई जा रही है। हाल में बदले गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलटों को ज्यादा आराम देना जरूरी हो गया है, जिससे उड़ानों का शेड्यूल लगातार प्रभावित हो रहा है। नई शर्तों के कारण इंडिगो अपने नेटवर्क को समय पर समायोजित नहीं कर पा रही है, और बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

 जांच 

DGCA की जांच शुरू

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने उड़ानों के रुकने और देरी की वजहों की जांच शुरू कर दी है तथा इंडिगो से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। DGCA ने कहा कि वह एयरलाइन के साथ मिलकर देरी और कैंसलेशन को कम करने के कदम तय करेगा, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। इस बीच, इंडिगो का शेयर लगातार उतार-चढ़ाव में है और पिछले दिनों में इसमें काफी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है।

