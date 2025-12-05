LOADING...
उड़ानें रद्द होने से इंडिगो के बाजार पूंजीकरण को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 05, 2025
03:38 pm
क्या है खबर?

इंडिगो की लगातार रद्द हो रही उड़ानों के कारण उसकी पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 6 ट्रेडिंग सत्र में कंपनी के बाजार पूंजीकरण में लगभग 25,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में लगातार 6 दिनों से गिरावट जारी है और इसका स्टॉक 10.6 प्रतिशत नीचे आ गया है, जिससे निवेशकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है।

असर

लाखों यात्रियों और निवेशकों पर भी असर

इंडिगो की दिक्कतों से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है, बल्कि 2.9 लाख से अधिक रिटेल शेयरहोल्डर्स भी प्रभावित हुए हैं। नवंबर से सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और पिछले 3 दिनों में हालात और खराब हो गए। कई एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मची रही और यात्री जानकारी के लिए परेशान होते रहे। 5 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से सभी इंडिगो उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी गईं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

अन्य

बेंगलुरु में भी 102 फ्लाइट्स रद्द

एयरलाइन ने बेंगलुरु में भी 102 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडिगो ने DGCA को बताया है कि पूरा ऑपरेशन 10 फरवरी तक सामान्य हो जाएगा। कंपनी ने रात के समय पायलट ड्यूटी घंटे सीमित करने वाले नियमों में बदलाव की मांग भी की है। इंडिगो ने अब तक 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं, क्योंकि वह अपने शेड्यूल को संभाल नहीं पा रही।

