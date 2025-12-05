इंडिगो के बाजार पूंजीकरण को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान

उड़ानें रद्द होने से इंडिगो के बाजार पूंजीकरण को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:38 pm Dec 05, 202503:38 pm

क्या है खबर?

इंडिगो की लगातार रद्द हो रही उड़ानों के कारण उसकी पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 6 ट्रेडिंग सत्र में कंपनी के बाजार पूंजीकरण में लगभग 25,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में लगातार 6 दिनों से गिरावट जारी है और इसका स्टॉक 10.6 प्रतिशत नीचे आ गया है, जिससे निवेशकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है।