बिल गेट्स की बेटी फोएबे ने स्टार्टअप के लिए हासिल किया 270 करोड़ रुपये का निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:52 pm Dec 05, 202502:52 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बेटी फोएबे गेट्स ने अपने नए स्टार्टअप फिया के लिए बड़ा निवेश हासिल किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फिया ने 3 करोड़ डॉलर (लगभग 270 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है, जिससे इसका मूल्यांकन लगभग 1,600 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह निवेश फिया के पहले लगभग 70 करोड़ रुपये जुटाने के सिर्फ कुछ महीनों बाद आया है और इससे कंपनी को बड़ी मजबूती मिली है।