बिल गेट्स की बेटी फोएबे ने स्टार्टअप के लिए हासिल किया 270 करोड़ रुपये का निवेश

बिल गेट्स की बेटी फोएबे ने स्टार्टअप के लिए हासिल किया 270 करोड़ रुपये का निवेश
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बेटी फोएबे गेट्स ने अपने नए स्टार्टअप फिया के लिए बड़ा निवेश हासिल किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फिया ने 3 करोड़ डॉलर (लगभग 270 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है, जिससे इसका मूल्यांकन लगभग 1,600 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह निवेश फिया के पहले लगभग 70 करोड़ रुपये जुटाने के सिर्फ कुछ महीनों बाद आया है और इससे कंपनी को बड़ी मजबूती मिली है।
निवेशक
फंडिंग राउंड में कई बड़े निवेशक और सेलिब्रिटीज शामिल
इस फंडिंग राउंड को वेंचर कैपिटल फर्म नोटेबल कैपिटल ने लीड किया, जिसके मैनेजिंग पार्टनर हैंस तुंग हैं। इसके साथ ही क्लेनर पर्किन्स, खोसला वेंचर्स और कीथ राबोइस भी निवेशकों में शामिल रहे। फिया को कई मशहूर हस्तियों का समर्थन भी मिला है, जिनमें मॉडल हैली बीबर, क्रिस जेनर, पूर्व मेटा COO शेरिल सैंडबर्ग और स्पैन्क्स की फाउंडर सारा ब्लेकली शामिल हैं। फोएबे ने बताया कि बिल गेट्स ने निवेश नहीं किया, लेकिन स्टार्टअप को समर्थन जरूर दिया है।
टूल
फिया का AI टूल क्या करता है?
फिया एक AI-बेस्ड सर्च इंजन डेवलप कर रहा है, जो ऑनलाइन शॉपिंग की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। यह टूल क्रोम और सफारी के लिए ऐप व एक्सटेंशन के रूप में उपलब्ध होगा, जिससे यूजर्स आसानी से प्रोडक्ट ढूंढ सकेंगे, कीमतें तुलना कर सकेंगे और बेहतर डील चुन सकेंगे। कंपनी का दावा है कि 8 महीनों में 7.5 लाख से ज्यादा लोग इसका टूल डाउनलोड कर चुके हैं।