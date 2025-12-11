क्यों आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर जल्द लगेगा प्रतिबंध?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) जल्द ही नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। कई सालों से होटल, टेलीकॉम स्टोर और अन्य जगहों पर पहचान के लिए आधार की फोटोकॉपी देना आम बात रही है, लेकिन सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह तरीका अब बदला जा रहा है। UIDAI का कहना है कि यह कदम लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है।

सिस्टम पेपर की जगह सुरक्षित डिजिटल सिस्टम पर जोर UIDAI का नया सिस्टम आधार कार्ड पर मौजूद QR कोड पर आधारित होगा, जिसे स्कैन करके पहचान की पुष्टि तुरंत की जा सकेगी। इस QR कोड में केवल जरूरी जानकारी होती है और किसी भी तरह का डाटा लीक होने का खतरा काफी कम रहता है। इसके लिए एक नया ऐप भी बनाया जा रहा है, जिससे बिना इंटरनेट या डाटाबेस से जुड़े भी आधार को ऑफलाइन तरीके से वेरिफाई किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रेशन अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जरूरी आधार से जुड़े इस नए नियम के तहत होटल, टेलीकॉम कंपनियां, कार्यक्रम आयोजक और अन्य सेवा प्रदाताओं को UIDAI के साथ रजिस्टर होना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें नए डिजिटल टूल्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे पहचान की जांच सुरक्षित और एक समान तरीके से की जा सकेगी। इस कदम का उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाना और पेपर आधारित सिस्टम से होने वाले जोखिम को खत्म करना है।

