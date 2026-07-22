भारत में पहली तिमाही में LPG का आयात 8 साल में सबसे कम
भारत में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में LPG का आयात घटकर 28.5 लाख टन हो गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 45 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
फरवरी के आखिर से होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुई दिक्कतों को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। दरअसल, भारत को आधी से ज्यादा LPG खाड़ी देशों से ही मिलती है और इन शिपिंग समस्याओं ने LPG की आपूर्ति पर गहरा असर डाला है।
LPG के इस्तेमाल में 32 फीसदी की गिरावट
मध्य पूर्व से LPG की आपूर्ति ठप होने पर भारत ने अमेरिका से LPG का आयात शुरू कर दिया। अमेरिका लगातार 4 महीनों तक भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, लेकिन इतनी दूर से गैस मंगाना काफी महंगा साबित हुआ।
ज्यादा किराए और कम आपूर्ति के कारण जून तक देश में घरेलू LPG के इस्तेमाल में 32 फीसदी की गिरावट आई है।
यह स्थिति साफ बताती है कि दुनियाभर में होने वाली घटनाएं हमारे रोजमर्रा के जरूरी सामानों पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं।