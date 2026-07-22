भारत में पहली तिमाही में LPG का आयात 8 साल में सबसे कम

भारत में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में LPG का आयात घटकर 28.5 लाख टन हो गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 45 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

फरवरी के आखिर से होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुई दिक्कतों को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। दरअसल, भारत को आधी से ज्यादा LPG खाड़ी देशों से ही मिलती है और इन शिपिंग समस्याओं ने LPG की आपूर्ति पर गहरा असर डाला है।