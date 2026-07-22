भारत के रत्न-आभूषणों का निर्यात 200 अरब रुपये के पार

सोने के आभूषणों के निर्यात में 54.5 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। इसकी मुख्य वजह नग-जड़ित डिजाइनों में 85.35 फीसदी की भारी बढ़त और साथ ही प्लेन सोने के आभूषणों में भी बढ़ती दिलचस्पी रही। सोने की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आने से भारतीय आभूषण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और किफायती हो गए।

इसके अलावा, कुवैत और शारजाह में हाल ही में लगी प्रदर्शनियों से भी नए ऑर्डर हासिल हुए।

हालांकि, सोने के आयात पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी कुल मिलाकर यह महीना इस उद्योग के लिए बेहद शानदार साबित हुआ।