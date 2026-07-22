भारत के रत्न-आभूषणों का निर्यात 200 अरब रुपये के पार
भारत से रत्न और आभूषणों का निर्यात पिछले महीने 26.5 फीसदी बढ़कर 2.21 अरब डॉलर (करीब 210 अरब रुपये) पर पहुंच गया।
इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह सोने की कीमतों में गिरावट और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (UK) जैसे देशों से मजबूत मांग आना रही।
सोने के गहनों में खास तौर पर नग-जड़ित और प्लेन दोनों तरह के आभूषणों की मांग बहुत अधिक रही। इसके साथ ही प्राकृतिक और लैब-ग्रोन हीरों ने भी इस उछाल में बड़ी भूमिका निभाई।
सोने के आभूषणों का निर्यात 54.5 फीसदी बढ़ा
सोने के आभूषणों के निर्यात में 54.5 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। इसकी मुख्य वजह नग-जड़ित डिजाइनों में 85.35 फीसदी की भारी बढ़त और साथ ही प्लेन सोने के आभूषणों में भी बढ़ती दिलचस्पी रही। सोने की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आने से भारतीय आभूषण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और किफायती हो गए।
इसके अलावा, कुवैत और शारजाह में हाल ही में लगी प्रदर्शनियों से भी नए ऑर्डर हासिल हुए।
हालांकि, सोने के आयात पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी कुल मिलाकर यह महीना इस उद्योग के लिए बेहद शानदार साबित हुआ।