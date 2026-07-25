भारतीय स्टार्टअप्स ने 16 सौदों से जुटाए करीब 1,550 करोड़ रुपये

ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप्स ने 6 बड़े सौदों के जरिए 20.82 करोड़ डॉलर (करीब 2,000 करोड़ रुपये) जुटाए। इनमें रघु वम्सी एयरोस्पेस ग्रुप, वेरीकुस और बिजनेसनेक्स्ट को सीरीज B फंडिंग में 4-4 करोड़ डॉलर (करीब 350-350 करोड़ रुपये) मिले।

दूसरी तरफ, शुरुआती स्टेज की कंपनियों ने 12 सौदों से 4.4 करोड़ डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये) जमा किए। प्लाजा का 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 140 करोड़ रुपये) का सीरीज A राउंड खास रहा, जिसे एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जैसे बड़े निवेशकों का साथ मिला।