रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 87.25 प्रति डॉलर पर खुला

भारतीय रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 87.25 प्रति डॉलर पर खुला, क्या है कारण?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:43 am Aug 19, 202511:43 am

क्या है खबर?

भारतीय रुपया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भी बढ़त देखने को मिला है। आज (19 अगस्त) रुपया 11 पैसे की तेजी के साथ 87.25 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन इसका बंद भाव 87.36 पर रहा था। लगातार दूसरे दिन रुपये की मजबूती निवेशकों के लिए राहत की खबर है। यह रुझान घरेलू नीतिगत सुधारों और बाजार में बने सकारात्मक माहौल के चलते देखने को मिल रहा है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता अब भी बनी हुई है।