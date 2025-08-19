भारतीय रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 87.25 प्रति डॉलर पर खुला, क्या है कारण?
क्या है खबर?
भारतीय रुपया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भी बढ़त देखने को मिला है। आज (19 अगस्त) रुपया 11 पैसे की तेजी के साथ 87.25 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन इसका बंद भाव 87.36 पर रहा था। लगातार दूसरे दिन रुपये की मजबूती निवेशकों के लिए राहत की खबर है। यह रुझान घरेलू नीतिगत सुधारों और बाजार में बने सकारात्मक माहौल के चलते देखने को मिल रहा है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता अब भी बनी हुई है।
वजह
तेजी की मुख्य वजह क्या है?
रुपये की मजबूती की प्रमुख वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित GST सुधार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाली नीतियां मानी जा रही हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि रुपया आज 87.20 से 87.60 के दायरे में कारोबार कर सकता है। वहीं, सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के अमित पबारी ने घरेलू इक्विटी बाजार की मजबूती को भी अहम कारण बताया।
पहल
वित्त मंत्रालय की पहल
वित्त मंत्रालय ने बताया कि दर युक्तिकरण और संरचनात्मक सुधारों को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे GST परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GOM) को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में खास तौर पर कर ढांचे को सरल बनाने और कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान करने पर जोर दिया गया है। इन सुधारों से न सिर्फ कारोबारी माहौल बेहतर होगा, बल्कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा और रुपये को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा।