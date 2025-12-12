भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.56 के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा 

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। शुक्रवार (12 दिसंबर) के शुरुआती कारोबार में रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और विदेशी फंड के लगातार बाहर जाने से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। बाजार में यह गिरावट पिछले सत्र की कमजोरी को और बढ़ाती है, जब रुपया 38 पैसे गिरकर 90.32 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ था।

कारण रुपये पर दबाव के प्रमुख कारण क्या हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ने के बीच इंपोर्टर्स द्वारा बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदने से रुपये पर भारी दबाव बना है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में रुपया 90.43 पर खुला और तेजी से गिरकर 90.56 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आज 90 से 90.60 की रेंज में RBI के कदमों पर खास नजर रहेगी। भारत-अमेरिका डेलीगेशन की अंतिम दौर की बातचीत के बाद किसी डील की घोषणा की उम्मीद भी जताई जा रही है।

असर डॉलर इंडेक्स और क्रूड कीमतों का भी असर दिखा डॉलर इंडेक्स 0.02 प्रतिशत बढ़कर 98.37 पर पहुंच गया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ और रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इसी बीच, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.67 प्रतिशत बढ़कर 61.69 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। महंगा क्रूड भारत के आयात बिल को बढ़ाता है, जिसका सीधा असर मुद्रा पर पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता और महंगे आयात ने भी रुपये की कमजोरी में योगदान दिया है, जिससे गिरावट का दबाव जारी है।

