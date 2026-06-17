IOB ने डॉलर जमा कराने पर ब्याज दर बढ़ाकर की 6.5 फीसदी बिज़नेस Jun 17, 2026

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने हाल ही में विदेशी मुद्रा नॉन-रेजिडेंट बैंक (FCNR) (B) डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अब अगर, कोई ग्राहक अपने अमेरिकी डॉलर IOB में 3, 4 या 5 साल के लिए जमा करता है तो उसे सालाना 6.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

FCNR (B) डिपॉजिट पर भारतीय बैंकों की तरफ से दी जा रही दरों में यह फिलहाल सबसे ऊंची दरों में से एक है। कम अवधि वाले डिपॉजिट के लिए भी दरों में बदलाव किया गया है।

एक साल के डिपॉजिट पर अब 5 प्रतिशत, एक से 2 साल के लिए 4.5 प्रतिशत और 2 से 3 साल के लिए 3.2 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।