भारतीय म्यूचुअल फंड्स ने एसेट्स के मामले में FPIs को पीछे छोड़ा

इक्विटी एसेट्स में 23.3 फीसदी की बढ़त

भारतीय म्यूचुअल फंड्स सिर्फ कुल संपत्ति के मामले में ही आगे नहीं हैं, बल्कि इक्विटी और डेट दोनों ही बाजारों में तेजी से बढ़ रहे हैं।

सितंबर, 2024 से जून, 2026 के दौरान म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी एसेट्स में 23.3 फीसदी की जबरदस्त बढ़त हुई है, जबकि FPIs की हिस्सेदारी में 12 फीसदी की गिरावट आई है।

डेट मार्केट में भी घरेलू फंड्स ने FPIs के मुकाबले दोगुने से ज्यादा निवेश किया हुआ है। साफ है कि अब स्थानीय निवेशक ही बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बाजार हिस्सेदारी लगातार 11 तिमाहियों से बढ़ रही है।