भारतीय निवेशक अब विशेषज्ञों से ज्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा कर निवेश कर रहे- रिपोर्ट

भारतीय निवेशक अब पारंपरिक वित्तीय विशेषज्ञों की बजाय सोशल मीडिया और फिनफ्लुएंसर की सलाह पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। SEBI SEBI के सर्वे के अनुसार, 62 प्रतिशत खुदरा निवेशक निवेश निर्णयों में सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया कि जबकि 63 प्रतिशत परिवारों को प्रतिभूति उत्पादों की जानकारी है, वास्तविक बाजार में भागीदारी केवल 9.5 प्रतिशत है, यानी अधिकांश लोग जानकार होने के बावजूद निवेश नहीं कर रहे हैं।

जोखिम जोखिम और जागरूकता के बीच अंतर अधिकांश भारतीय परिवार निवेश में जोखिम से बचते हैं। लगभग 80 प्रतिशत परिवार पूंजी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि केवल 5.6 प्रतिशत उच्च जोखिम लेने को तैयार हैं। म्यूचुअल फंड और ETF के बारे में 53 प्रतिशत लोग जानते हैं, लेकिन केवल 6.7 प्रतिशत ने निवेश किया। शेयरों के बारे में 49 प्रतिशत लोग जानते हैं, लेकिन निवेश केवल 5.3 प्रतिशत में हुआ। जटिल उत्पादों जैसे F&O, REITs और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भागीदारी 1 प्रतिशत से कम है।

प्रभाव निवेश में क्षेत्र और शिक्षा का प्रभाव निवेश में शहर और शिक्षा का बड़ा अंतर है। शीर्ष 9 महानगरों में निवेश प्रवेश 23 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 6 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग ज्यादा निवेश करते हैं। स्नातकोत्तर 27 प्रतिशत, स्नातक 19 प्रतिशत, वेतनभोगी 23 प्रतिशत, स्व-नियोजित 17 प्रतिशत निवेश में शामिल हैं। कृषि और अकुशल काम करने वाले केवल 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत निवेश में हैं। यह दिखाता है कि शिक्षा और अवसर निवेशकों को प्रभावित करते हैं।