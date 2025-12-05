भारतीय नागरिक अब कंबोडिया में भी UPI से कर सकेंगे भुगतान 

भारतीय अब कंबोडिया में भी UPI से कर सकेंगे भुगतान

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:25 pm Dec 05, 202501:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय नागरिक अब कंबोडिया में भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान कर सकेंगे। NPCI इंटरनेशनल ने कंबोडिया के एक्लेडा बैंक के साथ साझेदारी की है, जिससे दोनों देशों के बीच QR कोड पेमेंट को जोड़ दिया गया है। इस कदम के बाद भारतीय यात्री कंबोडिया में UPI ऐप से सीधे भुगतान कर पाएंगे। वहीं कंबोडियाई नागरिक भारत में अपने देश के पेमेंट ऐप से UPI QR स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे।