भारतीय नागरिक अब कंबोडिया में भी UPI से कर सकेंगे भुगतान
क्या है खबर?
भारतीय नागरिक अब कंबोडिया में भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान कर सकेंगे। NPCI इंटरनेशनल ने कंबोडिया के एक्लेडा बैंक के साथ साझेदारी की है, जिससे दोनों देशों के बीच QR कोड पेमेंट को जोड़ दिया गया है। इस कदम के बाद भारतीय यात्री कंबोडिया में UPI ऐप से सीधे भुगतान कर पाएंगे। वहीं कंबोडियाई नागरिक भारत में अपने देश के पेमेंट ऐप से UPI QR स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे।
लाभ
यात्रियों और कारोबारियों को मिलेगा बड़ा लाभ
इस साझेदारी के बाद भारतीय यात्री कंबोडिया में मौजूद 45 लाख से अधिक KHQR दुकानों पर तुरंत भुगतान कर सकेंगे, जिससे कैश ले जाने की जरूरत कम होगी और सुविधा बढ़ेगी। इसी तरह, कंबोडियाई यात्री भारत में 70.9 करोड़ से ज्यादा UPI QR कोड पर पेमेंट कर पाएंगे। रिटेल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थलों पर डिजिटल पेमेंट आसान होने से व्यापारियों को भी फायदा होगा और दोनों देशों के बीच पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
कदम
डिजिटल भुगतान को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में कदम
NPCI इंटरनेशनल का कहना है कि यह साझेदारी भारत और कंबोडिया के बीच डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर को मजबूत करेगी और यात्रियों को भरोसेमंद विकल्प देगी। एक्लेडा बैंक ने इसे आसियान क्षेत्र में फाइनेंशियल नवाचार बढ़ाने और सुरक्षित क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। NIPL दुनिया के कई देशों को पेमेंट सिस्टम बनाने में तकनीकी मदद देता है, जबकि एक्लेडा बैंक कंबोडिया और आस-पास के देशों में लाखों ग्राहकों को सेवाएं देता है।