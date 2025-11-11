भारत का स्मार्टफोन बाजार 5 साल के उच्चतम स्तर पर, ऐपल ने बनाया बिक्री रिकॉर्ड

भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 की तीसरी तिमाही में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन (IDC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान बाजार में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और कुल 4.8 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और आकर्षक ऑफर्स की वजह से उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में फोन खरीदे, जिससे भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मोबाइल बाजारों में शामिल रहा।

बिक्री ऐपल ने बनाई बिक्री रिकॉर्ड इस तिमाही में ऐपल ने भारत में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री की और पहली बार चौथे स्थान पर पहुंची। कंपनी ने 50 लाख यूनिट्स के साथ 25.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की। आईफोन 16 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा, जबकि नए आईफोन 17 सीरीज और आईफोन एयर ने शानदार शुरुआत की। त्योहारी सीजन में इन मॉडलों की मांग ने ऐपल की बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।

अन्य सैमसंग, ओप्पो और वनप्लस का दबदबा बरकरार मिड-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इसकी हिस्सेदारी अब 4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस श्रेणी में सैमसंग पहले, ओप्पो दूसरे और वनप्लस तीसरे स्थान पर रही। त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दी गई भारी छूट के कारण गैलेक्सी S24 की बिक्री सबसे ज्यादा रही। इसने अकेले कुल बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया और ब्रांड की लोकप्रियता और भी बढ़ा दी।