रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए घोषित किया रेफरल प्रोग्राम, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऑफर की घोषणा की है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। इसके जरिए यूजर्स को रेफरल को रिवॉर्ड में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल के तहत ग्राहक दूसरों को जियो स्टार्टर पैक खरीदने के लिए रेफर करके पैसे और आकर्षक फायदे उठा सकते हैं। यह प्रोग्राम शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए ईजमाईट्रिप के सहयोग से लाइफस्टाइल रिवॉर्ड भी प्रदान करता है।