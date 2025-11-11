रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए घोषित किया रेफरल प्रोग्राम, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऑफर की घोषणा की है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। इसके जरिए यूजर्स को रेफरल को रिवॉर्ड में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल के तहत ग्राहक दूसरों को जियो स्टार्टर पैक खरीदने के लिए रेफर करके पैसे और आकर्षक फायदे उठा सकते हैं। यह प्रोग्राम शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए ईजमाईट्रिप के सहयोग से लाइफस्टाइल रिवॉर्ड भी प्रदान करता है।
तरीका
इस तरह मिलेगा फायदा
इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को व्हाट्सऐप नंबर- 80103-53535 पर 'Hi' मैसेज लिखकर भेजना होगा। इसके बाद उन्हें प्रोग्राम की जानकारी और एक रेफरल लिंक प्राप्त होगा। जब भी कोई नया ग्राहक उस रेफरल लिंक के जरिए 349 रुपये का जियो स्टार्टर पैक खरीदता है तो रेफर करने वाले को 72 रुपये मिलते हैं, जो 20 फीसदी कमीशन के बराबर है। रेफरल की संख्या की कोई सीमा नहीं है, यानि प्रतिभागी असीमित इनाम जीत सकते हैं।
फायदे
ये मिलेंगे फायदे
जियो हर महीने टॉप 3 लोगों को ईजमाईट्रिप के सहयोग से गोवा में 2 रात और 3 दिन का स्टे ऑफर कर रही है। इस प्रोग्राम का फायदा लिंक के जरिए जियो सिम एक्टिवेट करने वाले यूजर्स को भी मिलेगा। वे ईजमाईट्रिप से फ्लाइट बुकिंग पर 2,220 रुपये और होटलों पर 15 फीसदी, एजियो पर 1,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर 200 रुपये और स्विगी पर 499 रुपये से ज्यादा का ऑर्डर करने पर 150 रुपये की छूट मिलेगी।