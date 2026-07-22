भारत में FDI से मिला करीब 5,500 अरब रुपये का निवेश, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बढ़त

पूरे देश में FDI लाने में टेक सेक्टर (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर) सबसे आगे रहा। इसे करीब 14 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) का निवेश मिला, वहीं सर्विसेज सेक्टर (फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस) ने 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) का निवेश आकर्षित किया। ये दोनों सेक्टर मिलकर कुल FDI का लगभग 40 फीसदी हिस्सा बनाते हैं।

फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी इस बार शानदार उछाल देखने को मिला। इसका निवेश बढ़कर 3 अरब डॉलर (करीब 270 अरब रुपये) हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है।

गुजरात 5.7 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) के साथ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना रहा। हरियाणा और तमिलनाडु को भी इस बार अच्छी बढ़त मिली, जबकि तेलंगाना थोड़ा पीछे रह गया।

एयर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे छोटे सेक्टर्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी दिखी, जिससे पता चलता है कि निवेशक अब अलग-अलग उद्योगों में पैसा लगा रहे हैं।