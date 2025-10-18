भारत ने अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में पड़ोसी देश को पछाड़ा- अश्विनी वैष्णव 

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का मोबाइल फोन निर्यात 60 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल से सितंबर तक 13.5 अरब डॉलर (करीब 1,188 अरब रुपये) तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि में यह 8.5 अरब डॉलर (करीब 748 अरब रुपये) था। इस उपलब्धि में ऐपल के आईफोन का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जिसने इस सितंबर में आईफोन 17 के लॉन्च के साथ निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया है।

आईफोन

कितना रहा है आईफोन का निर्यात?

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर में आईफोन 17 के बाजार में आने के बाद भारत से निर्यात में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आईफोन का कुल निर्यात 1.8 अरब डॉलर (करीब 158 अरब रुपये) का हुआ। ऐपल के अलावा भारत सैमसंग और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के फोन भी निर्यात करता है। इसके विपरीत, चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो और श्याओमी घरेलू बाजार पर केंद्रित हैं।